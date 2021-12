Erstes Zugpaar von Leinefelde nach Kassel wird verlängert

Eichsfeld. Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn gibt es ein neues Angebot für Eichsfelder Pendler.

Mit dem turnusgemäßen Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn gebe es keine grundlegenden Änderungen, teilt das Thüringer Verkehrsministerium mit. Doch mit dem ab sofort gültigen neuen Fahrplan gebe es eine Verbesserung für Fahrgäste und Pendler aus dem Eichsfeld. Der Frühverkehr zwischen Leinefelde und Kassel werde durch die Verlängerung des ersten Zugpaares von Eichenberg nach Kassel und zurück angepasst: Abfahrt in Leinefelde um 4.23 Uhr, Ankunft in Kassel um 5.40 Uhr. Abfahrt in Kassel ab 4.16 Uhr und Ankunft in Leinefelde um 5.23 Uhr. Von Baumaßnahmen sei die Pendlerstrecke zwischen dem Eichsfeld und Göttingen beziehungsweise Kassel nicht betroffen, heißt es in der Mitteilung.