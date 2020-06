Nordhausen. Ein buntes Programm wird am 5. Juli in der Nordhäuser Firma veranstaltet.

Erstmals Rosenmarkt in Kornbrennerei

Gemeinsam mit dem Sangerhäuser Rosarium richtet die Nordhäuser Traditionsbrennerei am Sonntag, 5. Juli, einen Rosenmarkt im Innenhof der historischen Anlage aus. Damit knüpft sie an die Tradition früherer Blumenmärkte und -ausstellungen in der Kornbrennerei an.

Einbahnstraßenverkehr wird diesmal auf dem Hof der 1908 erbauten Brennerei herrschen. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unserem Publikum etwas bieten und zugleich die notwendige Sicherheit in Bezug auf Corona gewährleisten können“, sagt Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei. Schon seit einiger Zeit sind wieder grüne Märkte am Rathaus. Für den Rosenmarkt am 5. Juli gelten dieselben Regeln. So darf nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig auf den Hof. Müller empfiehlt, die Zeit von 10 bis 17 Uhr komplett auszunutzen und nicht unbedingt in der Stoßzeit zu kommen.

Das Rosarium reist mit vielen Rosen zum Schauen und Verkaufen an. Ein Rosenexperte gibt Tipps und beantwortet Fragen. Die Rosenprinzessin Angie ist dabei. Es gibt Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, Cocktails und nicht zuletzt Rosenliqueur und -sekt, Rosengelee und mehr. Der Eintritt ist frei.