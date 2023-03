Erzbischof Gänswein kommt zur Wallfahrt der Eichsfelder

Eichsfeld. Seit 100 Jahren pilgern Eichsfelder in der Fremde nach Bochum-Stiepel. Erzbischof Georg Gänswein steht Pontifikalamt bei Jubiläumswallfahrt vor.

Seit 100 Jahren pilgern Eichsfelder in der Fremde zur Schmerzhaften Mutter Gottes von Bochum-Stiepel. Die Wallfahrt findet stets am Dreifaltigkeitssonntag statt. Das Jubiläum soll am Sonntag, 4. Juni, groß gefeiert werden, teilt der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld mit. Das Hochamt am Zisterzienserkloster beginnt um 11.30 Uhr, und ein besonderer Pilger kommt: Erzbischof Georg Gänswein, Präfekt des Päpstlichen Hauses und langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. Er wird dem Pontifikalamt vorstehen.

Danach sind alle Pilger zum Mittagessen und zur Begegnung eingeladen. Die Schlussandacht findet um 15.30 Uhr in der St.-Marien-Wallfahrtskirche statt. Geleitet wird auch sie von Gänswein.

„Alle Eichsfelder aus der Heimat und der Fremde sind zur Teilnahme eingeladen, damit die diesjährige Wallfahrt wieder zu einem großen Glaubensfest in landsmännischer Verbundenheit wird“, so Christian Herker, Sprecher der Eichsfelder Vereine. Über eine große Beteiligung würde man sich sehr freuen.

Herker freut sich, dass der Erzbischof nur wenige Tage nach dem Kondolenzschreiben zum Tod von Benedikt reagierte und die Einladung der Eichsfelder Vereine annahm.