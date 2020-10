Es geht auch ohne großen Trubel

Feuerwerk, laute Musik, ordentlich was zu Trinken und zu Essen gehören bei Jubiläen, wie es der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit war, zum guten Ton. Geplant waren größere Feste, aber das Coronavirus machte auch hier einen Strich durch die Rechnung. Ich sehe dies positiv. Denn so blieb viel mehr Zeit und Raum für Gespräche, für das Betrachten von historischen Fotos oder das Eintauchen in die Erinnerungen der vergangenen Jahre.

Die Bratwurst und das Bier fehlten nicht, doch es war alles einfach angenehmer. Sicher wäre es den Protagonisten in der Duderstädter Basilika St. Cyriakus beim ökumenischen Festgottesdienst lieber gewesen, vor vollen Kirchenbänken an die Zeit vor 30 Jahren zu erinnern, aber in der heutigen Situation sollten wir froh sein, an solchen Jubiläen überhaupt in die Geschichte eintauchen zu können und die Erinnerungen wachzuhalten.

Auf dem Parkplatz des Grenzlandmuseums in Teistungen waren Pkws zu entdecken, die auch locker 300 Kilometer zurückgelegt haben. Toll war es anzusehen, wie die Gäste des Museums in der Ausstellung und bei den Führungen interessiert in die Geschichte eintauchten, ohne das in einem großen Festzelt oder auf einer Bühne ein Programm stattfand. Ein Jubiläum ohne Trubel, aber sicher auch für die Geschichtsbücher.