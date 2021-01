Eschweger Polizei fasst Betrüger

Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die in den per Telefon angebahnten, raffinierten Geldbetrug mutmaßlich verwickelt sind.

Wehretal. Am Samstagabend ist es Beamten der Polizeidirektion Werra-Meißner im hessischen Nachbarkreis gelungen, zwei Betrüger festzunehmen, die versucht hatten, ein älteres Ehepaar um die Ersparnisse zu bringen. Vorausgegangen waren mehrere Telefonate bei einem Ehepaar aus der Gemeinde Wehretal, die bereits am 18. Januar begonnen hatten.

Bei dem ersten Anruf habe sich eine "Frau Gold" gemeldet, die eine Überraschung in Form eines Geldgewinns von 3900 Euro ankündigt habe, informierte die Polizei am Montag. Im Verlauf des Gesprächs sei der Gewinn auf 390.000 Euro korrigiert worden. Bei weiteren Telefonaten in den darauffolgenden Tagen sei es der Anruferin gelungen, das Ehepaar dazu zu bewegen, dass diese Amazon-Geschenkkarten im Wert von 2400 Euro erwarben und die dazugehörigen Codes übermittelten. Des Weiteren wurde von der Anruferin gefordert, "das Konto leer zu räumen", um den Gewinn auf das Konto überweisen zu können.

Aufmerksamer Bankmitarbeiter

In diesem Zusammenhang sei einem Bankmitarbeiter aufgefallen, dass das Ehepaar einen höheren fünfstelligen Betrag vom Konto abhob. Auf Nachfrage wurde ihm erklärt, dass dies im Zusammenhang mit einer Lotterie stehen würde, worauf der Bankmitarbeiter Verdacht schöpfte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kripo habe Kontakt mit dem Ehepaar in dessen Wohnung aufgenommen. Noch während der Anzeigenaufnahme seien wieder mehrere Anrufe eingegangen, in denen mitgeteilt wurde, dass noch am selben Abend (22. Januar) ein angeblicher Notar mit dem Namen "Tobias Schmidt" vorbeikommen würde, um Formalitäten für die Überweisung des Gewinns zu besprechen. In diesem Zusammenhang solle das abgehobene Geld auch dem Notar übergeben werden.

In den frühen Abendstunden konnte dann ein Auto mit Berliner Kennzeichen durch die Polizei festgestellt werden, das unweit der Wohnung des Ehepaares parkte. Während ein Mann sich zu der Wohnung begab, wartete der andere im Fahrzeug. Kurz darauf konnten beide Personen durch Beamte der operativen Einheit der Polizeidirektion Werra-Meißner festgenommen werden. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen (21 und 23 Jahre alt; beide aus Berlin) nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe am Sonntag wieder entlassen.