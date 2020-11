Europäische Millionenförderung für Göttinger Neurowissenschaftler

Zwei Göttinger Forscher haben jetzt eine hoch angesehene Förderung des Europäischen Forschungsrates (ERC) anerkannt bekommen. Sechs Millionen Euro gehen somit an den Göttinger Campus. Die Empfänger sind die Göttinger Professoren Silvio Rizzoli, Direktor des Instituts für Neuro- und Sinnesphysiologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), und Nils Brose, Direktor der Abteilung für Molekulare Neurobiologie am Max-Planck-Institut (MPI) für Experimentelle Medizin. Beide werden, so teilen Stefan Weller von der UMG und Svea Viola Dettmer vom Max-Planck-Institut mit, ab 2021 durch das EU-Eliteförderprogramm ERC-Synergy-Grants unterstützt. Insgesamt fließen bis zum Jahr 2026 über sechs Millionen Euro in die Universitätsstadt.

Der Europäische Forschungsrat sei die führende Europäische Förderorganisation für Grundlagenforschung und vergebe die Synergy-Grants an Forscherteams nur für bahnbrechende, risikoreiche Forschungsprogramme, die nicht von einzelnen Labors bewältigt werden können, erklärt Stefan Weller. In diesem Jahr seien aus europaweit 441 Bewerbungen nur 33 für eine Förderung ausgewählt worden. Umso größer sei die Freude, dass Göttingen gleich zweimal dabei ist. Silvio Rizzoli steht zusammen mit dem Biophysiker Markus Sauer vom Biozentrum der Universität Würzburg und dem Neurowissenschaftler Ed Boyden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, insgesamt elf Millionen Euro für ihr Vorhaben „Ultraresolution“ zur Verfügung. „Zusammen wollen die Wissenschaftler neue höchstauflösende Mikroskopiemethoden entwickeln, um den Aufbau von Nervenzellen zu analysieren“, erklärt UMG-Sprecher Stefan Weller. Dazu kombinieren sie sogenannte superauflösende Mikroskopietechniken mit einer neuen Methode zur gleichmäßigenphysischen Ausdehnung der zu untersuchenden Proben. „Unser Ziel ist es, Zellstrukturen abzubilden, die mit gängigen Methoden bisher nicht auflösbar sind“, sagt Silvio Rizzoli. Mit insgesamt zehn Millionen Euro werden Nils Brose, die Neurowissenschaftlerin Anne Schäfer vom Mount Sinai Hospital in New York sowie die Neurobiologen Thomas Oertner vom Institut für Synaptische Physiologie der Universität Hamburg und Antoine Triller vom Institut für Biologie der Ecole Normale Supérieure in Paris gefördert. „Ihr Forschungsprojekt ,Micro-Cops’ fokussiert auf Mikrogliazellen, Immunzellen,die für ihre Rolle als ‘Müllabfuhr’ im Gehirn bekannt sind“, erklärt Svea Viola Dettmer. Brose und seine Mitstreiter wollen die bisher unerforschte Funktion dieser Zellen bei der Kontrolle von Nervenzellschaltkreisen untersuchen. „Dass unter den europaweit nur 33 Synergy-Grants gleich zwei sind, die in Göttingen initiiert wurden, ist eine fantastische Auszeichnung für unseren neurobiologischen Wissenschaftsstandort“, sagt Nils Brose. „Diese Mittel geben uns die Möglichkeit, ganz neue Themengebiete zu erschließen.“ „Nils Brose und ich kooperieren bereits seit Jahren und leiten zusammen den DFG-Sonderforschungsbereich Quantitative Synaptologie, in dem wir uns mit der Biologie von Synapsen befassen, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Die beiden Synergy-Grants sind ein Beleg für die hohe internationale Reputation der Neurowissenschaften am Forschungsstandort Göttingen“, sagt Silvio Rizzoli. Er erhält bereits seine dritte Förderung des Europäischen Forschungsrates, Nils Brose die bereits zweite.