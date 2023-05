Exkursion für Eichsfelder Vogelfreunde

Röhrig. Die Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld lädt Vogelfreunde zu einem Ausflug ein. Ziel ist der Röhrsberg.

Vogelfreunde sind am Wochenende zu einem Ausflug in die heimische Fauna geladen. Am Sonntag, 21. Mai, führt eine Exkursion der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld zum Röhrsberg im westlichen Eichsfeld. Treffpunkt ist laut einer Ankündigung um 7.30 Uhr am Ortseingang Röhrig aus Richtung Lenterode.

Leiter der Exkursion ist Stephan Zinke. Weitere Veranstaltungen sind auf der Homepage der Fachgruppe unter www.ornithologie-eichsfeld.de zu finden.