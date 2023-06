Experten geben Eichsfeldern wichtige Sicherheitstipps

Göttingen. Aktionstage für Brummifahrer und Unternehmer auf dem Autohof Northeim an der A 7: Unter anderem geht es an den beiden Tagen um Lenk- und Ruhezeiten, Planenschlitzer oder die Ladungssicherung.

Auf dem Autohof Northeim an der A 7 finden am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Juni, die Lkw-Sicherheitstage statt.

Seit 2005 dreht sich bei der Informationsveranstaltung für Brummifahrer und Unternehmer alles um das Thema Verkehrssicherheit. Der Veranstalter, der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen und seine vielen Netzwerkpartner, darunter die Polizei Göttingen und das Landeskriminalamt Niedersachsen (Prävention Ladungsdiebstahl), bieten Interessierten ein Programm mit vielen Facetten, das sich mit verschiedensten Sicherheitsaspekten auf der Straße befasst.

Neben Mitmach-Aktionen wie „Hat’s geklickt“, „Toter Winkel“ und „Gefahren an Bushaltestellen“ inklusive praktischer Übungen stehen an beiden Tagen an Informationsständen Experten von Organisationen, darunter vom Gewerbeaufsichtsamt Göttingen, vom Bundesamt für Logistik und Mobilität, des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, der Berufsgenossenschaft Verkehr oder des Allgemeinen Rettungsverbandes für alle Fragen zur Verfügung. Am Dienstag, 14 bis 18 Uhr, geht es unter anderem um Lenk- und Ruhezeiten, Planenschlitzer oder Ladungssicherung.