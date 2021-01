Fachkräftebedarf in der Pflege im Eichsfeld

In einigen Branchen wird in Nordthüringen und damit auch im Landkreis Eichsfeld weiter nach Fachkräften gesucht, sagt Karsten Froböse, Chef der Agentur für Arbeit in Nordhausen, die auch für den Landkreis Eichsfeld zuständig ist. „Allerdings nicht aus allen Wirtschaftsbereichen”, sagt er.

Ein Bereich aber, in dem seit Jahren ein großer Bedarf herrscht und der Mangel durch die aktuelle Situation noch verstärkt wird, ist insbesondere der Pflege- und Gesundheitsbereich. „Wer auf der Suche nach einer weitreichenden Beschäftigungsperspektive ist, sollte die Gesundheitsberufe in seine Überlegungen einbeziehen“ wirbt Karsten Froböse um mögliche Bewerber aus der Region. In Bereich Gesundheit und Pflege sei in Nordthüringen inzwischen jeder fünfte Beschäftigte älter als 55 Jahre und müsse perspektivisch aufgrund des Renteneintritts ersetzt werden. Die Abwanderung von Kräften in andere Bundesländer und Berufe hat Lücken hinterlassen. „Zudem brauchen wir Personal aufgrund der Corona-Pandemie.“ Aktuell rufen Einrichtungen verstärkt nach Unterstützung bei der Pflege von Menschen.

Interessenten informieren sich unter Telefon: 0361/3 02 23 45.