Heiligenstadt Arbeitnehmer werden nicht nur im Zuge der Corona-Krise benötigt. In den nächsten Jahren entsteht ein Ersatzbedarf.

Fachkräftenachfrage in Pflege und Gesundheit im Eichsfeld hoch

Eichsfeld. Die Nachfrage nach Fachkräften war laut Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, auch 2020 in Gesundheits- und Pflegebereichen sowie in Teilen des verarbeitenden Gewerbes und im Handwerk hoch.

„Ich denke vordergründig jetzt an das stark belastete Personal in Gesundheit und Pflege“, sagt der Agenturchef am Dienstag bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen für den Nordthüringer Agenturbezirk, zu dem auch der Landkreis Eichsfeld gehört.

„Wir brauchen hier Fachkräfte nicht nur im Zuge der Corona-Krise, sondern auch um die Pflege der immer älter werdenden Gesellschaft zu sichern.“ Hinzu käme der Ersatzbedarf, weil Pflegekräfte selbst in Rente gehen.