Fahrbahnschäden werden ausgebessert

Seit Anfang Juni läuft die Sanierung der A-38-Anschlussstellen zwischen Bleicherode und Heringen. Während die Arbeiten an den Auf- und Abfahrten von Heringen in Fahrtrichtung Göttingen heute ihren Abschluss finden, sind Hubertus Gschwindt (im Bild) und seine Kollegen von Kemna Bau noch bis zum 31. Juli an der Anschlussstelle Nordhausen-West in Fahrtrichtung Leipzig mit der Sanierung beschäftigt. Vom 27. Juli bis 7. August folgen in gleicher Fahrtrichtung die Anschlussstelle Heringen und vom 10. bis 21. August die Nordhäuser.