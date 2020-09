Fahrerloses Auto rammt Seat - Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Fahrerloses Auto rammt in Heiligenstadt Seat

Am Mittwochabend machte sich ein Auto in der Heiligenstädter Justinusstraße selbstständig. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr rollte der Ford, der offenbar nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, los. Ein abgestellter Seat stoppte das Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Motorradfahrer bei Sturz in Worbis verletzt

Ein 25-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Worbis mit seinem Motorrad leicht verletzt worden. Er war gegen 14.15 Uhr in der Unterlache unterwegs, als er in einer Kurve weg rutschte. Der Motorradfahrer stürzte, sein Fahrzeug prallte gegen einen abgestellten Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

