Fahrt endet in Rüdigershagen an Leitplanke

Rüdigershagen. Die Autofahrt eines 19-Jährigen endete am Mittwoch in der Leitplanke. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Mann mit seinem VW Golf eine Straße im Ort entlang, kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen die Planke.

Die Polizei gibt als Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit an. Der 19-Jährige blieb unverletzt, sein Golf musste abgeschleppt werden.