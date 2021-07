Wie 2019 sollen auch in diesem Jahr in Etzelsbach Fahrzeuge gesegnet werden.

Fahrzeuge werden in Wallfahrtskirche Etzelsbach gesegnet

Etzelsbach. Die Segnung von Fahrzeugen hat in Etzelsbach Tradition.

Zur traditionellen Fahrzeugsegnung an der Wallfahrtskapelle Etzelsbach wird in diesem Jahr am Sonntag, 18. Juli, eingeladen. Die Andacht beginnt um 14 Uhr, die Segnung der Fahrzeuge erfolgt im Anschluss. Eingeladen sind alle, die ihre kleineren oder größeren Autos und Motorräder segnen lassen wollen und Gott um eine gute Fahrt im kommenden Jahr bitten. Es wird darum gebeten, die Hinweise der Feuerwehr und Ordner zu beachten.