Falsche Polizisten bringen Rentner um Ersparnisse

Die Polizei in Nordthüringen warnt regelmäßig vor Betrügern am Telefon. Leider nicht immer mit Erfolg. So erbeuteten Unbekannte am Donnerstagnachmittag 40.000 Euro von einem Rentner in Asbach-Sickenberg. Den Angaben zufolge hatte sich ein Mann am Telefon dem 87-Jährigen gegenüber als Polizist ausgegeben und behauptet, dass Angehörige einen Unfall verursacht hätten und sie nur gegen Zahlung einer Kaution frei kämen. Der Rentner übergab daraufhin am Nachmittag gegen 15 Uhr vor seiner Haustür das Bargeld an eine unbekannte Abholerin, die sich ebenfalls als Polizistin ausgab.

Mit derselben Masche versuchten es die Betrüger am Donnerstag auch bei einer 89-Jährigen in Arenshausen. Sie sollte 18.000 Euro zahlen. Die Frau habe bereits das Geld besorgen wollen, als sie Angehörigen von dem Anruf erzählte. Ein Schaden konnte so abgewendet werden, teilte die Polizei mit.

Die unbekannte Abholerin soll circa 28-30 Jahre alt gewesen sein, war sehr schlank und trug blonde, zu einem Zopf gebundene Haare. Bekleidet war die Frau mit einer dunklen Stoffhose, einer schwarzen Jacke und dunklen Schuhen mit weißer Sohle.

Wem ist am Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr in der Gemeinde Asbach-Sickenberg eine Frau aufgefallen, auf die die Personenbeschreibung passt? Hat jemand möglicherweise ein unbekanntes Fahrzeug oder weitere fremde Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

