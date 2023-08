Falscher Handwerker bestiehlt in Eichsfelds Nachbarkreis Hauseigentümerin

Landkreis Göttingen. Mit einer miesen Masche verschaffte sich ein Mann in Eichsfelds Nachbarkreis Zutritt zu einem Haus. Die Hauseigentümerin war nur einen Augenblick unaufmerksam.

Ein Mann hat sich am Mittwochvormittag im Altkreis Osterode als Dachdecker ausgegeben und unter Vorwand Dachdeckarbeiten auszuführen, Geld von einer Hauseigentümerin gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der falsche Dachdecker an verschiedenen Haustüren geklingelt und meist älteren Menschen angeboten Dachdeckerarbeiten vor Ort auszuführen. In einem Fall sei der bislang unbekannte Täter erfolgreich gewesen. Er habe die kurze Abwesenheit der Hauseigentümerin genutzt, um einen vierstelligen Betrag zu stehlen. In den anderen, bislang bekannt gewordenen Fällen, sei es zu keinem Vermögensschaden gekommen.

Die Polizei rät in Fällen wie diesen, Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel zu öffnen, keine Handwerker ins Haus zu lassen, die man nicht selbst beauftragt hat oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Zudem solle man sich nicht unter Druck setzen lassen.