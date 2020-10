Familienfeiern führen im Eichsfeld zu Corona-Ausbruch

Im Eichsfeld sind nach Familienfeiern die Coronazahlen in die Höhe geschnellt. Im Bild zu sehen: Teströhrchen für Massentests auf das Coronavirus.

Im Laufe des heutigen Tages konnten darauf weitere 20 COVID-19-Neuinfektionen zurückgeführt werden. Alle Infizierten haben sich bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne befunden. In diesem Zusammenhang ist neben zwei Schülern der Regelschule Uder auch ein Schüler der Regelschule Lorenz-Kellner in Heiligenstadt positiv getestet worden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog