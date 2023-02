Familienlotsen für das Eichsfeld

Heiligenstadt. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Eichsfeld stellt das neue Familienlotsen-Projekt vor. Die öffentliche Sitzung ist am 7. März.

Das Projekt „Familienlotsen“ wird in der nächsten öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Eichsfeld am Dienstag, 7. März, vorgestellt. Zudem beraten die Ausschussmitglieder ab 16 Uhr im Kreistagssaal in der Göttinger Straße über die Förderung einiger Projekte im Kreis, heißt es in der Ankündigung. Die zehn wichtigsten Erkenntnisse aus einer Familienbefragung und die Statistik der Fachberatungen werden vorgestellt.