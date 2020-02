Fastenzeit kann eine Inventur des Lebens sein

Aschermittwoch – heute beginnt die Fastenzeit. Es ist die Zeit, in der gläubige Menschen des Leidens und Sterbens Christi gedenken. Diese Wochen erinnern an das 40-tägige Fasten Jesus’ in der Wüste. Viele Christen haben sich bereits ein Aschekreuz im morgendlichen Gottesdienst auf die Stirn zeichnen lassen – aus der geweihten Asche verbrannter Palmzweige des Vorjahres.

Schon seit Dienstag ist in vielen Kirchen das Misereor-Hungertuch zu sehen. Es stellt mit blauem Untergrund und dem goldenen Kreis auf der Erde von Jerusalem die Frage: „Mensch, wo bist Du?“

Freunde besuchen undGutes seinen Mitmenschen tun

Die Fastenzeit setzen viele mit dem Verzicht auf Fleisch oder der Reduzierung von Nahrung gleich. Aber der Begriff Fasten sei vielfältiger, meint der bischöfliche Kommissarius für das Eichsfeld, Hartmut Gremler. „Er muss nicht nur für Verzicht stehen. Warum nicht gerade in der Fastenzeit etwas tun, das wir sonst nicht tun?“

Das christliche Fasten basiert auf den drei Anforderungen des Aschermittwochs: persönliches Gebet, gute Werke tun, und zwar im Stillen. „Es geht um das Wesentliche im Leben“, meint Gremler. „Uns steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung.“ Oft genug falle im Alltag der Satz: „Dafür habe ich keine Zeit.“ Aber genau das könne man in der Fastenzeit tun: Dinge in den Blick nehmen, für die man sich sonst keine Zeit nimmt.

Das kann etwas Hilfreiches für die Mitmenschen sein“, überlegt er. Aber auch Zeit für Besuche bei Angehörigen, Freunden; es kann ein Ehrenamt sein, an andere denken. „Es geht um den Mehrwert des Lebens.“ Dazu gehört für ihn auch, nicht „negativ“ zu sein. Der Propst findet: Es wird zu viel gemeckert. Er hofft, dass die Leute wieder positiver werden. Damit schließt sich der Kreis zum Hungertuch und dessen Frage: „Mensch, wo bist Du?“

Heute gibt es viele neue Ansätze zur Fastenzeit: das Handy-, Plastik- oder auch Autofasten. Hartmut Gremler meint, sich von Dingen unabhängig zu machen, sei nicht schlecht. „Und alles ist durchaus geeignet, nach der Fastenzeit fortgesetzt zu werden.“

Es gibt aber auch Menschen, die Nahrung fasten wollen. „Es werden sogar mehr“, sagt Heilpraktikerin Martina Heiland. Seit zehn Jahren bietet die Heiligenstädterin Kurse an, etwa auf dem Kerbschen Berg und im Kleinen Paradies. „Viele verbinden das Fasten mit körperlichem Verzicht, Abnehmen und Hunger“, sagt sie. Doch eigentlich sei Fasten Mittel zum Zweck. „Es geht um eine Inventur des Lebens.“ Lebt man gut so, wie man lebt? Wo steht man? Nach Ansicht von Heiland ist Fasten eine Möglichkeit, raus aus dem Alltag zu kommen, sich als Mensch in den Fokus zu nehmen, sein Leben zu ordnen, den roten Faden wieder zu finden.

Das Beachten wichtigerRegeln ist wichtig

Und die Heilpraktikerin weiß, warum das wichtig ist in einer Welt mit vielen Reizen. „Fasten ist Prävention, gut für Körper, Geist und Seele.“ Denn wenn man beispielsweise keine feste Nahrung zu sich nähme, würde dies Energie freisetzen. Sie selbst startet wieder Fastenkurse. Den Auftakt bilden bei ihr zwei Entlastungstage, dann folgen fünf Fastentage. Am Ende: drei Aufbautage. Da die Teilnehmer Gewicht verlieren, weist Heiland darauf hin, dass das Fasten nicht für Personen geeignet ist, die an einer schwerwiegenden Erkrankung, an Krebs oder einer auszehrenden Krankheit leiden. Schwangere sollten es ebenfalls nicht. Die Entlastungstage sind eine Einstimmung, bei der zuerst Kaffee, Alkohol und Nikotin heruntergefahren werden. Das Essen wird auf Leichtverdauliches umgestellt wie Müsli, Brei oder Suppe. Danach gibt es Gemüsebrühe und Tee sowie ein Vitaminkonzentrat, damit es keine Mangelerscheinungen gebe. Die untere Grenze bei der Flüssigkeit liege bei 2,5 Litern. Wichtig sei ein Wechsel zwischen Bewegung und Ruhezeiten und zur Mittagsruhe ein feucht-heißer Leberwickel. Heiland betont: „Wenn nichts im Darm ist, hat man auch kein Hungergefühl.“

Es folgen drei Aufbautage. Begonnen wird mit dem Fastenbrechen, dann gibt es zuerst einen Bratapfel. Langsam erfolgt der Umstieg auf feste Nahrung. „Wenn unser Körper sich nicht mit der Nahrung befassen muss, können Selbstheilungskräfte angekurbelt werden. Und es ist Zeit zum Reparieren – eine gute Prävention.“ Wer fasten möchte, dem empfiehlt sie, es in der Gruppe zu tun.