FDP-Mann kritisiert Forderungen Ramelows

Scharfe Kritik an der Forderung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach einem harten Lockdown für mehr Bereiche der Wirtschaft übt der stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Matthias Bollwahn.

"Das geht gar nicht. Es wäre, als wenn wir auch noch den dünnen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Der zarten Pflanze Thüringer Wirtschaft können wir diesen Stoß nicht versetzen. In den vergangenen 30 Jahren haben wir mühsam versucht, die Firmen aufzubauen. Ihnen dürfen wir doch jetzt nicht den Todesstoß geben. Und wer soll denn dann die Kredite und Hilfen zahlen", sagt der liberale Eichsfelder Kommunalpolitiker, der auch im Kreistag sowie im Stadtrat von Heiligenstadt sitzt.



Matthias Bollwahn selbst arbeitet in einem Unternehmen als Vertriebschef und Projektleiter. Dort, erzählt er, werde ein strenges Hygieneschutzkonzept umgesetzt, so wie in anderen Firmen. "Und Homeoffice gibt es auch. Doch in manchen Bereichen ist das Arbeiten von zu Hause aus eben nicht möglich", so der FDP-Politiker, der davon ausgeht, dass viele Firmenchefs schon jetzt alles versuchten, um Prozesse zu entzerren.



Der Ministerpräsident müsse sich nach Ansicht Bollwahns vor Augen führen, dass es derzeit schon viele Unternehmen im Land gäbe, die auf der Kippe stünden. "Wir brauchen die Wirtschaft und können die Zahl der Arbeitslosen nicht in die Höhe treiben. Wir sind an einem Punkt, wo alles bedacht werden muss. Da braucht man keine Hysterie, sondern Besonnenheit", sagt Matthias Bollwahn.



Die Bewegungseingrenzung auf einen Radius von 15 Kilometern hält er ebenfalls für "nicht tauglich". Dazu komme, dass sich das Eichsfeld im Dreiländereck befinde. "Wer auf dem Land lebt, muss ja irgendwo einkaufen. Und auch wenn ich sonst für die Vernetzung bin, in dem Fall finde ich es nicht gut, dass die Leute dazu verleitet werden, das Geld in andere Bundesländer zu bringen. Ich bin auch dafür, die Infektionsgefahren zu senken, aber nicht so, wie es in Teilen Bodo Ramelow vorschwebt", meint der FDP-Mann.