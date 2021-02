FDP wünscht sich klare Konzepte

Eichsfeld. In offenem Brief fordert Kreisverband die Einbeziehung der Parlamente.

„Das Virus wird nur durch ein Miteinander und eine offene Kommunikation zu bekämpfen sein“, heißt es in einem offenen Brief des FDP-Kreisverbandes, der unter anderem von Matthias Bollwahn, Patrick Schulz, Hubertus Stitz und Martin Miethlau unterschrieben ist. Er wurde „an Freunde, Bekannte, Partei- und Arbeitskollegen und auch an die Landtagsfraktion“ verschickt, sagt Martin Miethlau auf Nachfrage, der bei der jüngsten Kommunalwahl im Wahlkreis Eichsfeld II für die FDP antrat.