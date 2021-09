Feilschen ums Geld

Sigrid Aschoff findet, dass Haushalt und Ehrlichkeit zusammengehören

In vielen Kommunen machen sich Bürgermeister, Verwaltungen und Räte derzeit Gedanken, wofür sie kommendes Jahr Geld ausgeben müssen, können und dürfen. Prall gefüllt dürften sicher nur wenige Gemeindekassen sein. Da ist es schwer, den Spagat zwischen dem Machbaren und den Wünschen zu schlagen. Letztere gibt es sicher viele, dazu noch so manches Luftschloss, das gebaut wird.

Wenn aber auch noch Hoffnungen wie die, in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen zu werden, wie Seifenblasen platzen, dann ist das für die Kommunen, die ihre Planungen darauf konzentriert haben, bitter. Dank hoher Förderquote hätte so manche notwendige Maßnahme realisiert werden können, so auch die Eigenmittel beigesteuert werden können.

Nun heißt es, sich mit spitzen Stiften und kühlen Köpfen an das Zahlenwerk zu machen. Zwei Dinge sind dabei aber dabei auch noch ganz wichtig: Ehrlichkeit und Realitätssinn. Bei allem, was dann aufgelistet wird, sind für den Bürger am Ende nur einige Punkte wirklich entscheidend: Wo wird investiert, wie sehen die Hebesätze bei Steuern aus und wie hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung. Ich denke, bei allem, was Bürger will, will er eines auf keinen Fall: dass seine Kommune in die Haushaltssicherung rutscht. Denn das wäre kein Abrutschen, sondern ein Absturz.

