Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fenster bei der Tafel in Leinefelde eingeschlagen

Zwei Anlaufpunkte unterhält die Eichsfelder Tafel, einen in Heiligenstadt, einen in Leinefelde. Täglich werden Menschen mit Lebensmitteln versorgt, die Tafel arbeitet mit vielen ehrenamtlichen Helfern und ist auf Spenden angewiesen, um diesen wichtigen Dienst aufrechterhalten zu können. Am gestrigen Mittwochmorgen aber wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Fensterscheibe der Tafel in der Leinefelder Jahnstraße beschädigt haben, berichtet die Landespolizeiinspektion Nordhausen. Die Eichsfelder Polizeibeamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten dringend um Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.