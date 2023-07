Ferientage im Dingelstädter Familienzentrum

Dingelstädt. Angebot für unbeschwerte Ferientage für Eichsfelder Kinder der 1. bis 5. Klassen. Es geht um Regenbögen, Farben, Spiel und jede Menge Kreativität.

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg biet in den Sommerferien zwei Freizeiten an. Die Sommerferientage richten sich an Kinder der 1. bis 5. Klasse.

Ein Regenbogen ist faszinierend und unendlich schön und eine Brücke zwischen Himmel und Erde, heißt es aus Dingelstädt. Die Kinder gehen auf „Entdeckungsreise“ durch eine farbige Lebenswelt und Gottes reiche, bunte und vielseitige Schöpfung. In der jeweiligen Woche geht es um Farben, Spiele, Lieder, Experimente und Kreativität.

Die Freizeiten finden montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Das Programm läuft jeweils in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Mitzubringen sind Hausschuhe, ein kleiner Rucksack, ein kleines Getränk und wetterangepasste Kleidung. Die Leitung übernimmt die pädagogische Mitarbeiterin Claudia Klinge. Die Kosten betragen insgesamt 50 Euro für alle vier Tage, inklusive Programm, Mittagessen und Kaffee.

Die Termine sind vom 17. bis 20. Juli und vom 24. bis 27. Juli. Das Team vom Kerbschen Berg bittet um schnelle und verbindliche Anmeldungen und informiert Interessierte gern bei allen Fragen rund um die Freizeiten.

Kontakt zum Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg über Tel.: 036075/ 69 00 72 oder Mail: familienzentrum@kerbscher-berg.de