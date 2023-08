Ferientage im Eichsfeld mit der Villa Lampe, Abenteuern und jeder Menge Spaß

Dieses Erinnerungsfoto mit allen Freizeitteilnehmern entstand am Sitz der Naturparkverwaltung in Fürstenhagen.

Heiligenstadt. Es muss nicht immer gleich die Weltreise sein: 22 Jungen und Mädchen aus dem Eichsfeld verbringen eine besondere Freizeit in der Region, erleben Sport, Kreativität und die heimische Natur

Tolle Erinnerungen an schöne Tage haben nun 22 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren. Sie verbrachten jetzt mit ihren Betreuern von der Villa Lampe aufregende, abenteuerliche und spannende zehn Tage in einem Zeltlager auf der idyllischen Bleibe der Jugendfeuerwehr Heilbad Heiligenstadt. Die Kinder und Jugendlichen hatten während dieser gemeinsam verbrachten Zeit die Möglichkeit, die atemberaubende Natur des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal hautnah zu erleben.

„Ein absolutes Highlight war ein Ausflug zur Büschlebsmühle nach Worbis. Dort lernten die Kinder und Jugendlichen viel über die traditionelle Mühlentechnik und konnten sich im Mehl-Mahlen selbst ausprobieren“, erzählt Maik Herwig, der Leiter der Villa Lampe, die als der größte Träger der offenen Jugendarbeit in der Region gilt.

Großes Dankeschön an Partner-Organisationen

Ein weiterer Höhepunkt im Rahmen des Zeltkagers sei der Besuch der Kletterhalle „Clip ’n Climb“ in Bad Sachsa gewesen. Dort konnten die Teilnehmenden sich an 26 außergewöhnlichen Kletter-Challenges ausprobieren.

Zum abwechslungsreichen Programm gehörte natürlich auch der Besuch des Naturparkzentrums in Fürstenhagen. Neben einer „nachhaltigen Entdeckungstour“ wurden die Kinder und Jugendlichen auch kreativ und flochten tolle Stifte-Halter aus Naturmaterialien.

„Die Natur-Erlebnis-Tour der Villa Lampe war somit wieder ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmenden. Wir bedanken uns bei den Kooperationspartnern Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal und der Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt für ihre Unterstützung und freuen uns mit den Jugendlichen bereits auf weitere spannende Abenteuer in der Zukunft“, so lautet das Fazit und der Dank von Maik Herwig an alle Beteiligten, Helfer und Partner.