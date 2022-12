Festliche Bläsermusik im Advent in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Konzert in St. Martin mit Eichsfelder Posaunenchor

Im Rahmen des Jubiläums „1000 Jahre Martinsstift Heiligenstadt“ wird am Samstag, 3. Dezember, zu festlicher Bläsermusik im Advent eingeladen. Das Konzert in der Martinskirche beginnt um 17 Uhr. Den musikalischen Part übernimmt der Eichsfelder Posaunenchor unter Leitung von Frank Kunze (Leinefelde). Das Ensemble möchte die Zuhörer auf eine besinnliche Zeit einstimmen. „Advent, das heißt Ankunft. Die Adventszeit ist eine Vorbereitung auf die Ankunft Jesu in dieser Welt, eine Zeit der Vorfreude und der gespannten Erwartung: Macht hoch, die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit““, heißt es aus der evangelischen Gemeinde, die in diesem Sinne herzlich einlädt.