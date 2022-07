Ein Brand in einem Stromversorgungsunternehmen sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Holungen im Landkreis Eichsfeld. (Symbolbild)

Feuer im Biomassekraftwerk in Holungen

Holungen. In einem Stromversorgungsunternehmen in Holungen im Landkreis Eichsfeld kam es zu einem Brand.

Eine heiß gelaufene Maschine verursachte am Montagnachmittag einen Brand in Holungen im Landkreis Eichsfeld. Laut Polizei bemerkte ein Lkw-Fahrer den Brand in einem Stromversorgungsunternehmen, einem Biomassekraftwerk. Er informierte daraufhin die Rettungsleitstelle.

Die Feuerwehr hatte nach einer Stunde die Flammen gelöscht. Verletzte gab es nicht. Zur konkreten Schadenshöhe sind laut Polizei noch keine Angaben möglich.

