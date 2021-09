Feuer in Leinefelder Keller - Ermittler gehen von schwerer Brandstiftung aus

Leinefelde. In Leinefelde ist die Feuerwehr ausgerückt, weil es in einem Keller zu einem Brand gekommen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand gelegt wurde.

In einem Keller in der Händelstraße in Leinefelde hat es am Freitagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr kurz vor 7 Uhr an und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Im Anschluss mussten die Kameraden der Feuerwehr das Treppenhaus lüften. Derzeit gehen die Ermittler von einer schweren Brandstiftung aus. Offensichtlich wurde brennbares Material in einen Keller geworfen und angezündet.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daraufhin entzündeten sich der Fußbodenbelag und ein Schneeschieber aus Kunststoff. Der dadurch aufsteigende Rauch zog auch in die benachbarten Aufgänge. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: