Feuerwehr Heiligenstadt: Junge Menschen fördern

Neue Ideen, neuer Schwung und die Erfahrung der vergangenen Jahre, dies ist das Pfund mit dem die Heiligenstädter Feuerwehr wuchern kann. Nach dem Wechsel an der Spitze der freiwilligen Feuerwehr wird sich sicher etwas verändern, aber dennoch tut Alexander-Raphael Beck gut daran, sich den Rat von Heinz Anhalt einzuholen. Dies wird er auch machen, so ist jedenfalls sein Schlusswort auf der Jahreshauptversammlung zu verstehen. Als er betonte, dass es gut ist, sich auch Ratschläge als neuer Wehrführer beim alten holen zu können.

Das Beck eine Führungsposition mit Leben erfüllen kann, stellte er als Verantwortlicher für die Jugendfeuerwehr unter Beweis. Über 30 Mitglieder und eine Warteliste für die Jugendabteilung, zeigen das Engagement.

Und genau dieses wird nun der Einsatzabteilung der Heiligenstädter Feuerwehr sicher zu frischem Wind verhelfen ohne bewährte Wege zu verlassen. In Zukunft werden die Heiligenstädter weiter der wichtige „Pfeiler“ in der Feuerwehrlandschaft sein, wie es Kreisbrandinspektor Mirko Lipinski sagte.

Dies kommt nicht von ungefähr. Die handelnden Personen in Heiligenstadt fangen früh an, Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Ein Beispiel für andere Bereiche in unserer Gesellschaft, um die Zukunftsfragen zu beantworten.

Heiligenstädter Feuerwehr verabschiedet Wehrführer