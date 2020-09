Feuerwehr löscht nach Zündeleien: Frau verhindert in Leinefelde Schlimmeres

Eine Mieterin im Nachbareingang bewahrte die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagabend in der Händelstraße in Leinefelde vermutlich vor Schlimmerem. Sie hatte gegen 23 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden waren schnell zur Stelle und entdeckten angezündetes Zeitungspapier. Das war auf die Kabelstränge im Keller gelegt worden.

Durch die Hitze schmorten bereits erste Kabel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Versuches der Schweren Brandstiftung aufgenommen.

