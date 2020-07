Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr rettet Vögel

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Heiligenstädter Feuerwehr am vergangenen Freitag. Gegen 16.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Tierrettungseinsatz aus. Drei Vögel waren in der Steinstraße in einen Kellerschacht geraten und konnten diesen nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Die Bewohner des Hauses wurden nicht angetroffen. Um die Tiere zu befreien, drückten die Einsatzkräfte das Gitter des Schachtes mit einem Spreizer auf. Während für einen Vogel jede Hilfe zu spät kam, konnte die Feuerwehr die übrigen in die Freiheit entlassen.