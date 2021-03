Feuerwehr rettet Waldohreule an der Autobahn bei Steinbach

Ein schneereicher Winter ist für alle Eulenarten eine Notzeit mit vielen Kälteopfern. Die Nahrungssuche nach Mäusen auf den Feldern entfällt, und auf den Wiesen vermehren sich die Nager unter dem schützenden Schnee in Familiengrößen. „Da bieten kleine Verkehrsopfer zum Beispiel an Vögeln auf der Zufahrt zur Autobahn bei Steinbach ein Überlebensangebot“, erklärt der Ornithologe Wilhelm Roth. Für eine Eule endete ihr Flug jetzt allerdings an dem Gitterzaun, was dazu führte, dass das Tier längere Zeit benommen war. „Die Federohren und roten Augen zeichnen den Greif der Dämmerung als vermeintlichen kleinen Uhu aus“, so Wilhelm Roth. Entdeckt hatte die Eule schließlich Patrick Neumann aus Bodenrode, der daraufhin den Heiligenstädter kurzerhand um Unterstützung bat. Die Feuerwehr der Kreisstadt war ihrerseits bereits von Verkehrsteilnehmern informiert worden, die den Vogel ebenfalls gesehen hatten. Die Heiligenstädter meldete den Fall dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr aus Westhausen, Stephan Kahlmeier.

Nach Flügelprellung in guter Obhut

Noch am gleichen Abend brachte der die Waldohreule im Dienst des Artenschutzes zum Falkner Peter Haseloff nach Heiligenstadt, der als Forstwirt und Ornithologe in seinen Gehegen seit vielen Jahren leidenschaftlich Greifvögel pflegt. „Der Tierarzt Dr. Kny aus Leinefelde diagnostizierte eine Flügelprellung und somit keinen Bruch als Dauerschaden“, berichtet Wilhelm Roth weiter. Ihre Genesungszeit verbringt die Waldohreule nun unter der liebevollen Betreuung der Falknerin Andrea Mehlberg in Bornhagen. In einer großen Flugscheune bietet sie ihren Greifvögeln viel Bewegungsfreiheit. „Die Waldohreule ‘als kleiner Uhu’ wird später als freier Vogel die Flugtreue der Greife der Falknerin erleben. Der große Uhu hingegen war mehrere Jahre als Besonderheit ein Brutvogel auf einem Turm der Burg“, so Wilhelm Roth, der sich freut, dass die Geschichte so ein gutes Ende nahm.