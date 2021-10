Feuerwehren retten in Wiesenfeld Tier aus der Tiefe

Wiesenfeld. Nicht alltäglicher Einsatz am Samstag für drei Feuerwehren im Landkreis.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückten die Feuerwehren aus Heiligenstadt, Volkerode und Wiesenfeld am Samstagnachmittag aus. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wiesenfeld war ein Rind in ein circa vier Meter tiefes Becken gefallen. „Gegen 14.20 Uhr hatte der Hilferuf die drei Wehren erreicht“, berichtet Thomas Müller von der Heiligenstädter Feuerwehr.

Ein spezielles Bergegeschirr kam zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Heiligenstadt

Sechs Einsatzkräfte aus Heiligenstadt eilten mit Drehleiter und Einsatzleitwagen zur Unterstützung der Wehren Volkerode und Wiesenfeld in den Süden des Landkreises. Um das Tier aus der Tiefe zu retten, legten die Helfer ihm zunächst ein spezielles Bergegeschirr an. Darin hob die Feuerwehr das Tier mit Hilfe der als Kran genutzten Drehleiter aus dem Becken.

Hierzu musste die Drehleiter auf engstem Raum in Stellung gebracht werden. Dank der gemeinsamen Anstrengung von Einsatzkräften und Mitarbeitern des Betriebes hatte das Tier gegen 15.40 Uhr wieder sicheren Boden unter den Hufen.