Feuerwehrleute spenden Blut bei Sondertermin

Sehr oft retten Feuerwehren und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gemeinsam Leben. Nämlich bei Katastrophen, Bränden, Verkehrsunfällen. Aber nicht nur bei Notfällen oder bei Übungen arbeiten sie Hand in Hand, sondern zeigten jetzt, dass man gemeinsam auch auf andere und eigentlich recht unspektakuläre Weise Leben retten kann.

Jetzt gab es nämlich im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus einen Sonderblutspendetermin, den der Eichsfelder Kreisverband des DRK zusammen mit dem DRK-Blutspendedienst auf die Beine gestellt hatte. Zahlreiche Blutspender folgten der Einladung. Zusätzlich aber startete der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Eichsfeld, Helmut Möller, einen Aufruf an die Feuerwehren im Landkreis, ebenso Blut zu spenden. Es machten sich 35 Feuerwehrmänner und -Frauen zum Sondertermin nach Heiligenstadt auf und zeigten damit, dass man auch auf diesem Wege Gutes für die Menschen bewirken kann.

15.000 Spenden werden täglich benötigt

„In Coronavirus-Zeiten und erst recht im Sommer Ehrenamtliche zu motivieren, ist sehr schwer“, so Helmut Möller. Der Kreisfeuerwehrverband Eichsfeld bekam zum Dank vom DRK-Blutspendedienst eine kleine Aufwandsentschädigung. „Die Zusammenarbeit der Feuerwehren mit dem DRK im Eichsfeld ist auf vielfältiges Weise sehr kameradschaftlich, das zeigt sich bei den Einsätzen, bei der Aus- und Fortbildung in Erster-Hilfe und den vielen gemeinsamen Aktionen“, resümierte Florian Blacha, Vorstand Nationale Hilfsgesellschaft im DRK Eichsfeld.

Stephan Köhler, der zuständige Mitarbeiter für Blutspenden im DRK, ist erleichtert, „denn nur so kann in der jetzigen Zeit, wo die Blutspenden sehr knapp werden, der Auftrag , unsere Bevölkerung zu jeder Zeit mit Blutspenden zu versorgen, gewährleistet werden.“ Sein Dank geht an alle, die dazu beitragen, dass die täglich in Deutschland benötigten 15.000 Blutspenden auch wirklich vorhanden sind.