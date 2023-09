Christian Steyer wirkte in einem DEFA-Spielfilm mit, der im Eichsfeld entstand.

Filmklassiker der DEFA in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die DEFA drehte einst unter anderem in Leinefelde und Heiligenstadt. Zurück in die Ära des DDR-Kinos geht es nächste Woche im Eichsfeld. Es wird auch ein besonderer Gast erwartet.

Eine außergewöhnliche Ausstellung zeigt die Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld in der Hauptgeschäftsstelle in Heiligenstadt. „Drehort Thüringen. DEFA-Produktionen 1946-1992“ heißt sie. Zwischen 1946 und 1992 entstanden bei der staatlichen Filmgesellschaft der DDR „DEFA“ etwa 700 Spiel-, 450 Kurz-, 950 Animations- und 2000 Dokumentarfilme. 900 davon haben Bezug zu Thüringen. Erstmals nehmen eine Ausstellung und ein Begleitbuch die DEFA-Spielfilmproduktion vor dem Hintergrund der regionalen Einbindung im Freistaat in den Blick.

Knapp 20 Spielfilme werden vorgestellt, die in Thüringen gedreht wurden, unter anderem „Nackt unter Wölfen“ (1963), „Alfons Zitterbacke“ (1966) und „Die Flucht“ (1977). Auch im Eichsfeld produzierte die DEFA. Hier entstand der Klassiker „Für die Liebe noch zu mager“. Die Schau ist vom 14. September bis 30. Oktober zu sehen (Besichtigung kostenfrei während der Öffnungszeiten). Die Vernissage findet am 13. September, 17, Uhr statt. Höhepunkt wird der Auftritt von Christian Steyer, Hauptdarsteller aus „Für die Liebe noch zu mager“ sein.