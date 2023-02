Filmspaß und Märchen für erwachsene Eichsfelder

Im Alten Rathaus in Heiligenstadt finden die meisten Veranstaltungen des Kulturfreitags statt.

Heiligenstadt. Der Kulturfreitag in Heiligenstadt wartet mit unterschiedlichen Angeboten auf. Diesmal geht es nicht nur ins Alte Rathaus, sondern auch in die Herrenmühle.

Im Rahmen des Kulturfreitags dürfen sich Einheimische und Gäste auch im Februar wieder auf verschiedenste Veranstaltungen in Heiligenstadt freuen.

Den Auftakt bildet am 3. Februar um 19.30 Uhr im Alten Rathaus der Film „Ticket ins Paradies“ mit Julia Roberts und George Clooney, der ab sechs Jahren freigegeben ist. Die Ehe von Georgia und David ist schon lange Vergangenheit. Als sich Ihre Tochter Lily auf ihrer Bali-Reise verliebt und verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern aus allen Wolken. Sie packen ihre Sachen und reisen los.

Am 10. Februar um 19.30 Uhr gibt es ein weiteres Filmvergnügen mit „Die Schule der magischen Tiere“. Der Film ist ohne Altersbeschränkung. Es geht um Abenteuer und Freundschaft. Die junge Ida wechselt nach einem Umzug an eine neue Schule und erkennt schnell, dass diese anders ist.

Am 17. Februar macht der Kulturfreitag eine Pause wegen des Faschingswochenendes.

Weiter geht es am 24. Februar. Um 19 Uhr geht es dann in die Herrenmühle. Das Motto des Abends: „Das geht auf keine Kuhhaut“. Geboten werden Märchen für Erwachsene mit Klaus Nitschke und Mechthild Führ. Karten für acht Euro gibt es in der Tourist-Information.