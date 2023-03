Finanzverwaltung warnt Eichsfelder vor Betrug

Eichsfeld. Kriminelle versuchen mit einer neuen Masche, potenzielle Opfer zu täuschen. Die Thüringer Finanzverwaltung appelliert an Eichsfelder zur Wachsamkeit.

Die Thüringer Finanzverwaltung warnt vor gefälschten Nachrichten, in denen Betrüger vermeintlich offenstehende Beträge einfordern.

Derzeit versendeten die Kriminellen E-Mails oder Whatsapp-Nachrichten im Namen des Finanzamts, des Bundesfinanzministeriums oder des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt), heißt es. Sie behaupteten, ein ausstehender Betrag sei nach mehrfachen Mahnungen nicht vom Steuerpflichtigen beglichen worden.

Nach Informationen der Finanzverwaltung werde mit der Pfändung des Hausrats durch den Gerichtsvollzieher gedroht. Die Betrüger fordern den vorgeblich noch offenen Betrag sofort per Echtzeit-Überweisung zu zahlen. In den Whatsapp-Nachrichten wird dafür ein Zahlungs-Link verschickt, der unter keinen Umständen geöffnet werden sollte. Per E-Mail werden falsche Schreiben im Namen des BZSt, in denen zur Zahlung aufgefordert wird, als Anhang versandt.

Die Finanzverwaltung warnt davor, den Anweisungen zu folgen. Zahlungsaufforderungen würden nur schriftlich, ausschließlich per Post oder über das persönliche ELSTER-Benutzerkonto an Steuerpflichtige versandt, niemals per E-Mail, SMS oder Whatsapp, heißt es.