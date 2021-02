Fördergeld für Entwicklung der Regionen im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

Gemeinden und Gemeindeverbände, die innerhalb der acht Nationalen Naturlandschaften Thüringens liegen, können erstmalig Projektskizzen für eine Förderung nachhaltiger Regionalentwicklung beim Umweltministerium einreichen. Das betrifft auch die Kommunen innerhalb des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal.

Die Frist für die Einreichung endet am 28. Februar. Insgesamt stehen für das laufende Jahr 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu erklärt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne): „Wir wollen, dass die Gemeinden in den Nationalen Naturlandschaften selbst Projekte entwickeln und umsetzen, die für eine nachhaltige Regionalentwicklung wichtig sind.“ Das könnten Präsentationsräume sein für regionale Produkte, Informationsangebote für Touristen oder auch Umbauten für die Barrierefreiheit. „Die Gemeinden zeigen uns, wie sich vor Ort Naturschutz, Tourismus und Regionalentwicklung in Einklang bringen lassen.“