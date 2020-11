Fördermittel für das Haus nutzen

Bis zu 45 Prozent der Kosten für eine neue Heizung oder eine Wärmedämmung werden vom Staat übernommen. Aber was genau wird gefördert und zu welchen Bedingungen? Einen aktuellen Überblick über die wichtigsten Förderprogramme gibt es am Donnerstag, 12. November, von 17.30 bis 19 Uhr in einem Online-Vortrag der Verbraucherzentrale. Die Anmeldung ist unter der Adresse https://www.edudip.com/de/webinar/online-vortrag-fordermittel-furs-haus-12112020/290722 möglich.

Energieberaterin Anke Schwark zeigt, wie Hauseigentümer die öffentlichen Gelder für ihre Vorhaben nutzen können. Der Schwerpunkt liegt auf den bundesweit gültigen Förderprogrammen für neue Heizungsanlagen und für die energetische Sanierung, heißt es in der Mitteilung der Verbraucherberatung. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, im Chat ihre Fragen zu stellen. Der kostenlose Online-Vortrag richtet sich vor allem an private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressenten. Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Da es eine Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Landesenergieagentur ThEGA gibt, seien die Beratungen in Thüringen kostenfrei, heißt es.