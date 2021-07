Arenshausen. Ein 29-Jähriger fuhr auf der B80 zwischen Hohengandern und Arenshausen seinen Ford Mustang gegen ein Verkehrsschild.

Ein 29-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit seinem Ford Mustang auf der B80 zwischen Hohengandern und Arenshausen. In einer Kurve geriet er damit ins Schleudern und rammte in der Folge ein Verkehrsschild.

Der blieb dabei unverletzt. Allerdings wurden sein Mustang und das Verkehrszeichen beschädigt.