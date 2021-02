Fotofallen beweisen: Wildkatzen fühlen sich im Südharz wohl

Der Südharz erweist sich als idealer Lebensraum für die Wildkatze. Zu dieser Einschätzung kommt der Thüringer Landesverband vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Sein Beweis sind aktuelle Fotofallenbilder aus den Waldgebieten nördlich der A 38.

Die Bilder entstanden im Rahmen eines Projektes des BUND. In den Südharzer Wäldern seien so viele Wildkatzen von Fotofallen abgelichtet worden, „wie nirgendwo sonst in Europa in einem vergleichbaren Zeitraum“, berichtet der Landesverband. Seit Start des Projektes im Mai 2020 entstanden bis Ende des Jahres bereits über 500 Fotofallenaufnahmen. Damit sei klar: Die Wildkatze habe in den oft naturnahen Waldgebieten im nördlichen Thüringen einen wichtigen Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland.

Auch Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) reagiert positiv auf die Nachricht: „Ich freue mich, dass sich die Wildkatze im Vorharz offenbar sehr wohl fühlt. Ihr Vorkommen in der Region ist ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz und eine Bereicherung für den Wald.“

Wildkatzen sind im Vorjahr zwischen Mai und Silvester mehr als 500 Mal in der Vorharz-Region in Fotofallen getappt. Foto: BUND/Universität Göttingen

Fotos der Wildkatzen sind "Nebenfunde"

Die Belege für die Ausbreitung der Wildkatze sind ein Nebenfang eines BUND-Projektes, das vorrangig zum Ziel hat, die Ausbreitung des Luchses in Mitteldeutschland zu erforschen. Neben zahlreichen Nachweisen des Luchses gelangen auch ungewöhnlich viele Aufnahmen der Wildkatze. Die ersten 214 Aufnahmen wurden kürzlich im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Georg-August-Universität in Göttingen ausgewertet. Zwar lasse sich der Bestand der Wildkatzen mit den genutzten Methoden nicht direkt ermitteln, erklären die Naturschützer. Aber die Häufigkeit, mit der die Wildkatzen im Vorharz abgelichtet wurden, und die Anzahl der fotografierten Tiere deuten darauf hin, dass die Art dort in großer Zahl vorkommt.

Wildkatzen sind keine verwilderten Hauskatzen. Die „Wilde“ streifte bereits durch die hiesigen Wälder, lange bevor die ersten Hauskatzen von den Römern in Mitteleuropa eingeführt wurden.

