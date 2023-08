Fotomodels im Eichsfeld gesucht

Duderstadt. Auf Gut Herbigshagen in Duderstadt werden Models für Fotoaufnahmen gesucht. Bewerber jeden Alters sind willkommen.

Die Heinz-Sielmann-Stiftung sucht für Fotoaufnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Models. Die Bilder seien für die Internetseiten der Stiftung, Broschüren und Social-Media-Plattformen vorgesehen, teilt Christoph Neumann vom Gut Herbigshagen mit.

Bewerben können sich alle zwischen vier und 84 Jahren, die Spaß am Modeln und an Fotografie haben und Fans vom Gut Herbigshagen und der Heinz-Sielmann-Stiftung sind, heißt es. Erfahrung als Model ist keine Voraussetzung. Das Ziel sind authentische und natürliche Bilder von einzelnen und Gruppen. Die Fotos werden von einem professionellen Fotografen erstellt.

Bewerber werden gebeten, per E-Mail an seminare@sielmann-stiftung.de bis zum 13. August zwei Fotos von sich zu schicken, auf denen sie gut erkennbar sind sowie eine kurze Vorstellung zur Person (Name, Alter, Wohnort und einige Sätze zur Motivation).

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Alle Models erhalten nach dem Termin einen Gutschein vom Café Gut(e) Auszeit Herbigshagen in Höhe von 10 Euro als Dankeschön. Die Fotoaufnahmen finden wetterabhängig am 23. und 24. August, jeweils 14 bis 18 Uhr, auf Gut Herbigshagen statt.