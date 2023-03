Frau bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

Berlingerode. Die Straße zwischen Bleckenrode und Berlingerode war für die Bergung der Frau und die Säuberung der Fahrbahn bis um 6 Uhr gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr.

Eine VW-Fahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Autounfall im Eichsfeld schwer verletzt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war die 48-Jährige gegen 4.30 Uhr auf der Straße zwischen Bleckenrode und Berlingerode unterwegs, als Rehe die Straße überquerten. Einem Reh konnte die Frau nicht ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf durch einen Wasserdurchlass geschleudert, ehe er stehenblieb. Kameraden der Feuerwehr mussten die eingeklemmte Frau bergen. Sie kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren Teistungen, Berlingerode und Böseckendorf das Reinigen der Fahrbahn. Gegen 6 Uhr war die Straße wieder frei.