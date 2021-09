Frau im Eichsfeld fällt auf Phishing-Email herein

Breitenworbis. Eine 64-Jährige wurde im Eichsfeld Opfer einer sogenannten Phishing-Email. Letztlich erbeuteten die Täter einen fünfstelligen Geldbetrag.

Weil sie einem Link in einer E-Mail folgte, verlor eine 64-jährige Frau aus Breitenworbis einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das Opfer meldete sich am Mittwochabend bei der Polizei und erstattete Anzeige. Was war geschehen? In der Annahme, ihre Hausbank hätte sie zum Aktualisieren der Bankzugangsdaten aufgefordert, klickte sie auf einen Onlinelink und kam den weiteren Anweisungen am Bildschirm nach.

Auf ihrem Onlinekonto entdeckte sie dann die Abbuchung des Geldbetrages von den unbekannten Betrügern, nachdem diese zuvor von ihrem Sparkonto einen fünfstelligen Geldbetrag auf ihr Girokonto überwiesen hatten. Noch gestern Abend sperrte sie ihren Kontozugang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wieder Schockanrufe im gesamten Eichsfeld

Zudem erhielten im Eichsfeld am Mittwoch wieder zahlreiche, überwiegend ältere, Menschen sogenannte Schockanrufe. In den Anrufen berichteten die Betrüger über einen schweren Verkehrsunfall, den Angehörige verursacht hätten. Nur durch die Zahlung eines Geldbetrages könnten die Angehörigen auf freien Fuß kommen. Die Angerufenen meldeten sich umgehend bei der Polizei. Ähnliche Anrufe gingen auch bei vielen Menschen im Bereich Duderstadt ein. Auch hier warnt die Polizei davor, an fremde Menschen Geld zu übergeben.

