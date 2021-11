Frau stiehlt 85-Jährigem in Heiligenstädter Filiale höheren Geldbetrag

Heiligenstadt. Ein Mann hatte gerade einen höheren Betrag abgehoben. Eine junge Frau beobachtete ihn dabei und nahm das Geld an sich. Der 85-Jährige bemerkte dies allerdings erst zu Hause.

Montagnachmittag wurde ein 85-jähriger Senior in Heilbad Heiligenstadt Opfer eines vermutlichen Trickdiebstahles. Der ältere Herr war laut Polizei gegen 15 Uhr in der Filiale eines Geldinstitutes in der Wilhelmstraße und hob an einem Geldausgabeautomaten einen höheren Geldbetrag ab. Der Mann steckte das Geld sicherheitshalber gleich in sein Portemonnaie und ging zu einem Tisch in der Filiale, um dort seine Karten zu sortieren.

Vermutlich wurde er dabei beobachtet, denn eine unbekannte junge Frau hielt sich auf einmal in seiner Nähe auf. Zu Hause angekommen musste er feststellen, dass der abgehobene Geldbetrag verschwunden ist. Die folgende Suche, zu Hause und selbst in der Filiale, verlief ergebnislos.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 wenden.