Frau versprüht Reizgas im Job-Center in Eichsfelder Nachbarlandkreis

Unvermittelt versprüht eine Frau in einem Job-Center Reizgas im Werra-Meißner-Kreis. Eine Mitarbeiterin wird dadurch verletzt. Auch bei der Festnahme durch die Polizei versprüht die Frau Reizgas.

In den Räumen des Job-Centers in der Fuldaer Straße in Eschwege kam es am Donnerstagmorgen zu einem Übergriff auf eine dortige Mitarbeiterin, heißt es im Bericht der Polizei Echswege am Freitag. Gegen 11.40 Uhr betrat eine 44-jährige Frau aus dem Ringgau die Räumlichkeiten und setzte sich zunächst in den Wartebereich.

Nachdem die Frau aufgerufen wurde, sprühte sie unvermittelt mit Pfefferspray durch eine sogenannte Durchreiche in einen dahinter befindlichen Büroraum. Dadurch erlitt eine 36-jährige Mitarbeiterin des Job-Centers eine Augenreizung erlitt. Sie musste durch den gerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Die tatverdächtige 44-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß und fuhr dann mit ihrem Pkw zu sich nach Hause. Hier wurde sie von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Während der Festnahme setzte die Frau erneut Reizgas gegen zwei Polizisten ein. Die Beamten wurden dadurch verletzt, waren aber laut Polizeibericht weiterhin dienstfähig. Die Tatverdächtige wurde mit auf die Polizeistation in Eschwege genommen. Aufgrund ihres psychischen Gesamtgesundheitszustandes wurde die 44-Jährige später dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie überstellt, wo nun bis auf Weiteres ihre Unterbringung erfolgt. Die Frau muss sich aufgrund ihres Handels unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen Widerstandes und wegen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten, heißt es abschließend.

