Frau von Hund attackiert - Mehrere Betrugsversuche im Eichsfeld

Eichsfeld Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für das Eichsfeld. Zu allen Fällen werden Zeugen gesucht.

Am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr wurde im Kurpark von Heiligenstadt eine Frau von einem Hund gebissen. Das Tier war laut Polizei an einer langen Leine an einem Geländer angebunden. Das Tier griff die Geschädigte unvermittelt an und biss ihr in den Oberschenkel. Der Halter des Hundes saß in unmittelbarer Nähe auf einer Bank. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Geschädigte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

In der Zeit vom Freitagabend bis zum Samstagnachmittag wurde, durch unbekannte Täter in einem Waldgebiet zwischen Vatterode und Wüstheuterode Bauschutt abgeladen. Dabei handelt es sich um eine größere Menge Bitumenwellplaten und Verpackungsfolie.

Am Samstag zwischen 02:00 Uhr und 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Hahnstraße in Leinefelde mehrere Kellertüren. Dabei wurde die Scheibe einer Tür eingeschlagen und eine weiter aufgebrochen. Der Schaden wird mit etwa 300,- Euro angegeben.

Am Sonntagabend kam es im Eichsfeld erneut zu mehreren Betrugsversuchen. Dabei wurden die Geschädigten durch eine weibliche Person angerufen welche sich als Polizeibeamtin ausgab und die Geschädigten nach ihre persönlichen und finanziellen Verhältnissen befragte. Angeblich sei es in der Nachbarschaft zu kriminellen Aktivitäten gekommen. Durch alle Geschädigten wurden die Anrufe als Fake erkannt und beendet.

