Mitglieder der Stiftung Naturschutz Thüringen und freiwillige Helfer haben bei einem Pflegeeinsatz am Lindewerra Blick (Ministerblick) auf etwa 1000 Quadratmeter Birkenaufwuchs entfernt, damit dort das Heidekraut und andere seltene Pflanzen wachsen können. Auch auch Hubert Giseler aus Großalmerode packte mit an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Bahn für das Heidekraut

Der Blick hinunter auf die Werraschleife und auf die Gipfel des Hohen Meißners, einfach hinein ins hessische Werrabergland, ist einfach traumhaft. Genießen können Wanderer ihn nicht nur von der Teufelskanzel aus, sondern auch am „Ministerblick“, genau auf der anderen Seite der Teufelskanzel. „Eigentlich heißt dieser Aussichtspunkt offiziell Lindewerra-Blick“, sagt Gerhard Propf, der als Gebietsbetreuer bei der Stiftung Naturschutz genau für diesen Abschnitt zuständig ist.

Jetzt hatte die Stiftung Naturschutz um Hilfe gebeten. Nicht um finanzielle, sondern in diesem Fall um ehrenamtliches Zupacken mit Astscheren und Handsägen. Denn genau am Lindewerra-Blick im Grünen Band hatte Birkenaufwuchs das eigentlich dort gedeihende Heidekraut überwuchert. Dass auch noch der wunderbare Blick auf das beschauliche Lindewerra und die unverwechselbare Werra-Schleife getrübt wurde, war ein unangenehmer Nebeneffekt.

Die Stiftung Naturschutz holte die Genehmigung des Forstamtes ein, um genau an dieser exponierten Stelle die überwucherte Fläche freizuschneiden. Und zu den drei Stiftungs-Leuten fanden sich noch Helfer ein. Zum Beispiel vom Paraclub Lindewerra und noch ganz neue Gesichter. Einige hatten in der Zeitung gelesen, dass tatkräftige Hilfe gebraucht wurde und standen am Treffpunkt am Wanderparkplatz der Burg Hanstein bereit. Dann ging es gemeinsam hinüber zum Ministerblick.

Warum der rund um die Dörfer Bornhagen, Gerbershausen, Wahlhausen und Lindewerra so genannt wird, weiß Gerhard Propf. Es sei im Jahr 1983 gewesen, als der damalige Verteidigungsminister der DDR, Heinz Hoffmann, Besuch kriegte. Nämlich den Verteidigungsminister vom kommunistischen Bruderland Nordkorea. „Und genau zu dieser Stelle im Eichsfeld reisten die beiden, damit Hoffmann dem Gast zeigen konnte, wie man in schwierigem Gelände eine feste Grenze baut“, sagt Propf. Denn dort verlief der Todesstreifen, versperrte den Weg und Blick nach Hessen. „Dafür mussten Grenzsoldaten noch Platten auf das Plateau legen und ein Geländer bauen, damit den beiden nichts passiert“, schüttelt Propf den Kopf.

Frei schweifen konnte jetzt der Blick der Helfer, auch wenn sie ordentlich zupacken mussten. Auf einem Streifen von etwa 50 mal 20 Meter, also etwa 1000 Quadratmeter, ist die Fläche nun frei, das vorwitzige Birkengehölz Geschichte. „Jetzt kann sich die Heide wieder frei entfalten“, freut sich der Gebietsbetreuer. „Und es gibt Platz für andere seltene Pflanzen, die jetzt eine Chance haben.“ Nicht umsonst gilt das Grüne Band als Oase und Lebenslinie für Pflanzen und Tiere, die andernorts schon verschwunden sind. Als dort, hoch über der Werra, verschollen galt auch die Heidekraut-Bodeneule. Wer nun glaubt, es handele sich um ein kleines Käuzchen mit seinen Schuhuu-Rufen, der täuscht sich. „Es ist ein Falter“, erklärt Propf. Und neulich sei bei einem Lichtfang ein solches Exemplar gefunden worden, dort am Lindewerra-Blick. „Auch er hat wieder eine Chance hier im Naturmonument Grünes Band. Ein wunderbarer Fund.“

Der letzte Arbeitseinsatz werde wohl so vier oder fünf Jahre zurückliegen, schätzt Propf ein. So viel Zeit werde man ganz gewiss nicht wieder verstreichen lassen. „Wir behalten die Fläche hier jetzt im Auge.“ Froh ist er erst einmal, dass das Heidekraut nun wieder gute Bedingungen vorfindet, um zu gedeihen. Im Herbst, wenn es blüht, sei es sicherlich ein wunderbarer Anblick.

Den können Besucher und Wanderer bis dahin schon längst von einem ganz anderen Bauwerk bewundern. Am Ministerblick entsteht ein Aussichtsturm, der teils mit Fördermitteln finanziert wird. Für dessen Errichtung waren keinerlei Bodenbewegungen notwendig. Ein Stahlgerüst ist bereits verankert, das nun nur noch mit Brettern aus einheimischen Holzsorten beplankt wird. Auch ein Dach soll der Turm bekommen. Das Stahlgerüst sei notwendig, da es kaum witterungsabhängig sei. „Holz fault im Laufe der Zeit. Die Beplankung können wir jederzeit erneuern. Aber wäre das Gerüst auch aus Holz, dann wäre die Sache weder nachhaltig noch statisch über Jahre sicher“, erklärt der Gebietsbetreuer. Die Planung und Begleitung dieses Projektes lief über die Verwaltungsgemeinschaft Hanstein/Rusteberg und den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.

Bis in den Nachmittag arbeiteten die fleißigen Helfer, zur Stärkung gab es eine zünftige Vesper mit regionalen Produkten aus Bornhagen und Schönhagen, streng nach dem Slogan „Mit der Region für die Region.“ In den gleichen Genuss ist vor etwa zwei Wochen auch die Lebenshilfe Leinefelde-Worbis gekommen. Auch da waren es insgesamt 14 Leute, die in einem ehrenamtlichen Einsatz den Abschnitt des Kolonnenweges vom Ministerblick bis nach Lindewerra von Bewuchs befreit haben. „Jetzt ist er wieder wanderbar“, freut sich Propf. Und so ganz nebenbei haben die Helfer bei beiden Einsätzen auch Müll vom Gelände gesammelt. „Flaschen, Plastikabfälle, sogar einen alten Verteilerkasten. Eben was sich so anfindet. Das ist gemein, so etwas.“