Freies W-LAN in Gebäuden des Landkreises

Wenn am Mittwoch, 20. Januar, der Kreistag zusammenkommt, um vor allem den Haushalt für 2021 zu verabschieden, wird, sollte er im vorliegnden Entwurf beschlossen werden, erstmals ein Budget von 80.000 Euro enthalten sein, um die landkreiseigenen Liegenschaften mit freiem W-LAN auszurüsten.



Das Budget war von der Fraktion der CDU beantragt worden und vor allem von Felix Freund aus Kreuzebra initiiert, der seine erste Legislatur im Kreistag absolviert.

„Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen Landkreis“, so Freund. „Freies W-LAN ist ein wesentlicher Faktor, um die Attraktivität unseres Landkreises als Wohn- und Arbeitsort noch mehr zu steigern“, ist er sicher. Er wurde von seiner Fraktion bei diesem Projekt unterstützt. „Gerade während der aktuell grassierenden Corona-Pandemie sollte jedem klargeworden sein, dass sich die Arbeitswelt und das Freizeitverhalten wandelt“, sagt er weiter. Mobiles Arbeiten würde mit großer Sicherheit in Zukunft stärker von den Arbeitgebern- und Arbeitnehmern beansprucht werden. Der Landkreis gehe dabei als gutes Vorbild voran und schaffe die notwendige Infrastruktur. „Jetzt liegt es auch ein Stück weit an unseren Kommunen, ihrerseits die Attraktivität diesbezüglich weiter zu steigern. Denn: Zukunftsgestaltung muss heute und nicht erst morgen gemacht werden“, so Felix Freund abschließend.

Diese Kreistagssitzung sollte bereits im Dezember stattfinden, wurde aber wegen der aktuellen Coronalage bereits zweimal verschoben. Sie wird unter besonderen Bedingungen und in aller Kürze angestrebt am Mittwoch in der Lorenz-Kellner-Halle im Heiligenstädter Kurpark abgehalten.