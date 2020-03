Bernterode/Wipper. Tierischer Einsatz. Zwei Hunde sorgten in Bernterode für Aufregung. Am Ende erwartet den Halter unter anderem eine Kostenrechnung von der Polizei und Feuerwehr.

Freilaufende Hunde sorgen für Einsatz in Bernterode

Für einen Einsatz der etwas anderen Art sorgten am frühen Sonntagmorgen ein Boxer und ein Rottweiler in Bernterode. Diese sind laut Bernterodes Wehrleiter Andreas Scherneck schon seit Samstagmittag durch das Dorf gezogen. Laut einer Polizeimeldung am Sonntag, die aber aufgrund eines „Fauxpas“, wie es Vanessa Lundershausen, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, nennt, wieder vom Presseportal gelöscht wurde, ist die Polizei erstmals am Samstag um 23.30 Uhr von einem Anwohner alarmiert wurden. Die Hunde hatten zu diesem Zeitpunkt die Kaninchen des Geschädigten tot gebissen. Trotz längerer Suche waren die zwei Hunde durch die Polizisten nicht zu finden.

In der Polizeimeldung wurde mitgeteilt, dass der Versuch der Kontaktaufnahme nach der zweiten Alarmierung der Polizei um 3.15 Uhr mit dem Bürgermeister und dem Ordnungsamt scheiterte. Doch dies war keineswegs der Fall. Andreas Scherneck, der mit weiteren Kameraden der Feuerwehr um 3.52 Uhr zur Hilfe gerufen wurde, bestätigte unserer Zeitung, dass Bürgermeister Cornelius Fütterer mit vor Ort war. Er selbst habe den Polizisten beim Eintreffen in der Poststraße die Adresse gegeben. „Das darf nicht passieren. Wir entschuldigen uns für das Versehen“, sagt Vanessa Lundershausen.

„Ich bin am Einsatzort erst einmal allein aus dem Auto gestiegen, wollte wissen, was jetzt geplant ist“, sagt Wehrleiter Scherneck. Denn die Polizei hatte mit einem Scheinwerfer den Einsatzort beleuchtet – und auch dort waren die zwei Hunde zu sehen, wie sie sich an einem weiteren Kaninchenstall zu schaffen machten. Sie versuchten durch Springen an die Begitterung diese zu öffnen, um so an die darin unter Todesangst stehenden Tiere zu gelangen.

Die Ermittlung des Halters gestaltete sich zunächst schwierig, da die Hunde keine Halsbänder trugen. „Ich hatte eine Vermutung, aber war mir nicht sicher“, sagte Bürgermeister Cornelius Fütterer. Auch ein Versuch die Hunde einzufangen scheiterte. „Wir haben versucht, die Tiere aus dem Ort zu treiben, um die Gefahr aus dem Dorf zu haben“, erzählt Scherneck. Doch dies sei gescheitert, da sich die Hunde immer wieder in die Nähe des „Heimatbereiches“ zurückgezogen haben. Schließlich sind sie dann auf den Pfarrhof gelaufen, und man konnte die Tiere durch das Verschließen des Tores einsperren. „Die sind über den Zaun auf das Grundstück des Halters gesprungen“, berichtet der Feuerwehrchef.

Der 57-jährige Halter der Hunde war mittlerweile auch vor Ort, nahm die Hunde in Obhut und sperrte sie im Zwinger ein. Um 5.10 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei wurde bekannt, dass die Tiere am Samstag einen Passanten in den Oberschenkel bissen. Dieser trug laut Polizei dabei lediglich leichte Verletzungen davon und musste nicht behandelt werden. Neben bestehenden Ansprüchen durch den Kaninchenzüchter erwartet den Hundehalter nun eine Kostenrechnung von Polizei und Feuerwehr, sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.